Pearl Jam: perché si chiamano così?

La domanda sul motivo per cui una band si è data un certo nome è un classico delle conferenze stampa e delle interviste a gruppi ad inizio carriera. L’ultima spiaggia del giornalista musicale in situazioni di noia mortale o vuoto artistico assoluto, insomma. Anni dopo, però, se la band è diventata famosa, quella domanda banale torna in auge, come in un effetto-vintage, e si scopre che le origini del nome sono inevitabilmente avvolte in una coltre di nebbia, leggenda e storie strampalate. E dunque, mentre aspettiamo "Gigaton", il nuovo album in uscita il 27 marzo, ripercoriamo la storia della domanda: perché i Pearl Jam si chiamano così?

Secondo alcune ricostruzioni, si tratterebbe del soprannome di Mookie Blaylock, giocatore professionista di basket (in NBA tra l'89 e il 2002). Ad inizio carriera i Pearl Jam si chiamavano così, "Mookie Blaylock". Respinta la proposta (dalla label? dal manager? da qualche membro del gruppo? ovviamente non è chiaro…), ci si sarebbe orientati sul suo nickname. Un'altra versione vuole che "Ten", il tirolo del primo album, sia un omaggio al numero di maglia del giocatore.

Una versione alternativa la butta decisamente sui doppi sensi: Pearl Jam significa sperma, e qui non c’è molto altro da aggiungere.

Un’altra ricostruzione – la più nota - punta sulla nonna di Eddie Vedder, vegliarda alquanto brillante e “cool”, che avrebbe annoverato tra le sue ricette più riuscite una marmellata al peyote – leccornia alla quale il nipote il nome avrebbe dato il nome di Pearl’s Jam, la marmellata di Pearl.

Il baseball è la passione di Vedder - grande fan dei Chicago Cubs, raccontata nel film "Let's play two", in cui i concerti della band si incrociano con la storia vittoria della squadra nella Major League dopo ben 108 anni. Ma è sempre il basket a dominare in queste leggende: Pearl Jam non sarebbero altro che due parole bene accostate per celebrare le iniziali del nome di quello che è forse il più grande coach della storia dell’NBA: PJ come Phil Jackson, allenatore storico dei Chicago Bulls nell'era di Michael Jordan e di Dennis Rodman, amico personale di Eddie.

Infine, una voce autorevole, quella di Jeff Ament, che in un’intervista del 2006 al Rolling Stone americano riconduceva il nome del gruppo a una sua ispirazione iniziale (quella di utilizzare il nome Pearl) maturata poi assistendo ad un concerto di Neil Young che, quella sera, si era lanciato in una jam session…