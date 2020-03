Wire, il nuovo album '10:20’ esce il 18 aprile

Dopo aver dato alle stampe l’album “Mind Hive” (leggi qui la nostra recensione), uscito lo scorso 24 gennaio, la leggendaria band post-punk ha annunciato l’uscita di un nuovo lavoro discografico. Il prossimo 18 aprile, in occasione del Record Store Day 2020, i Wire pubblicheranno il disco “10:20” che, come raccontato dalla band in una dichiarazione ripresa da Consequence of Sound, presenterà registrazioni che non si adattavano agli album precedentemente pubblicati dalla formazione di Londra o che “essendosi evolute sostanzialmente attraverso le esibizioni dal vivo, meritano una nuova vita su disco”.

La prima parte del disco, disponibile in vinile, è stata registrata nel 2010 e presenta i contributi di Margaret Fiedler (Laika) e Matthew Simms - entrato nelle fila dei Wire come chitarrista proprio nel 2010. Le ultime quattro tracce dell’album sono state realizzate dai membri attuali della band: Colin Newman, Graham Lewis, Robert Gray e Simms.

In attesa dell’uscita di “10:20”, i Wire hanno condiviso un’anticipazione del disco di prossima pubblicazione. Si tratta di una nuova versione del brano “Small black reptile”, originariamente inclusa nell’album “Manscape” del 1990.

Il gruppo britannico presenterà dal vivo il suo prossimo disco durante una serie di concerti previsti in Nord America.

Ecco la tracklist di "10:20":

01. Boiling Boy

02. German Shepherds

03. He Knows

04. Underwater Experience

05. The Art of Persistence

06. Small Black Reptile

07. Wolf Collides

08. Over Theirs