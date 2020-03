Coronavirus, la solidarietà da Nils Lofgren (E-Street Band di Bruce Springsteen): 'Italia, sii forte'

Una fotografia della folla assiepata davanti al palco di Bruce Sprignsteen al Circo Massimo di Roma - in occasione della data tenuta il 16 luglio di quattro anni fa nell'ambito del "The River Tour" - e due hashtag semplici quanto efficaci: #italystaystrong e #Ourloveisreal, "Italia sii forte" e "Il nostro amore è realte". Questo il tweet di solidarietà all'Italia - che in questi giorni sta affrontando la drammatica emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 - pubblicato oggi dal fido collaboratore del Boss e chitarrista della E-Street Band Nils Lofgren sul proprio account Twitter personale.

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal collega di Lofgren Little Steven in merito ai futuri progetti a medio-breve termine della E-Street Band, pare che il rocker del New Jersey - ancora prima che venisse dichiarato lo stato di emergenza sanitaria prima in Italia poi a livello internazionale - non avesse in programma alcuna attività dal vivo.

L'ultimo concerto di Bruce Springsteen con la E-Street Band risale al 25 febbraio del 2017, quando l'artista si esibì al Mount Smart Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda, per la data conclusiva del "The River Tour 2016", serie di eventi che passò anche dall'Italia oltre che dalla Capitale anche a Milano, allo stadio Meazza di San Siro, il 3 e 5 luglio del 2016.