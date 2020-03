iosuonodacasa: altre iniziative del mondo della musica

Mentre rimaniamo in attesa di procedere con il nostro progetto sentendo NUOVOIMAIE e PMI (FIMI e AFI tacciono, per ora), vi informiamo di altre iniziative del mondo della musica a supporto degli interventi per l'emergenza Coronavirus.

Come ci aveva anticipato ieri, Friends & Partners ha organizzato un calendario di attività online degli artisti del suo roster: non sono tutti e necessariamente concerti acustici da casa, ed è per questo che l'hashtag non è #iosuonodacasa ma #acasaconvoi

Ecco gli appuntamenti:

martedì 10 marzo ore 21 Paola Turci (già effettuato)

martedì 10 marzo ore 22 Alberto Urso (già effettuato)

mercoledì 11 marzo ore 12:12 Piero Pelù www.instagram.com/pieropelufficiale

mercoledì 11 marzo ore ore 20 Modà www.instagram.com/modaufficiale

mercoledì 11 marzo ore 21 Nek www.instagram.com/nekfilipponeviani

giovedì 12 marzo ore 16 Gianna Nannini www.instagram.com/officialnannini

giovedì 12 marzo ore 18 Gigi D’Alessio www.instagram.com/gigidalessioreal/ (anche su Facebook)

venerdì 13 marzo ore 18 Enrico Nigiotti www.instagram.com/enriconigiotti/

venerdì 13 marzo ore 21 Marco Masini www.instagram.com/marcomasini_official/

Segnaliamo volentieri anche l'iniziativa di Metalitalia.com e Spaziorock.it, che hanno aperto una raccolta di contributi a favore della Croce Rossa.

Ecco l'appello lanciato dai due siti:

In collaborazione con il Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa. Oltre all’attività di emergenza, però Croce Rossa Italiana continua a stare accanto alle persone più vulnerabili che sono in casa. Inaugurando il tempo della gentilezza, la Croce Rossa Italiana ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

Chiediamo a tutti voi fan, artisti, case discografiche e addetti ai lavori del settore musicale di supportare la nostra iniziativa. La community rock è sempre stata unita e volta al sostegno reciproco. Un piccolo gesto per aiutare la nostra comunità e tornare alla normalità al più presto possibile, con la speranza di rivederci presto tutti sotto al palco!



A questo indirizzo è possibile contribuire con una donazione.