La musica italiana e il Coronavirus. Facciamo qualcosa?

Oltre a, comprensibilmente, preoccuparsi per i mancati introiti dei concerti rimandati o annullati, sarebbe bello che l'industria della musica cominciasse, per quanto possibile, ad attivarsi con iniziative utili.

Ieri sera Federico Zampaglione ha suonato in diretta Facebook. Domani Francesco Gabbani terrà un live da casa sua in diretta Instagram. Un esempio che in molti potrebbero seguire, magari coordinandosi per stilare un calendario che copra, giorno per giorno, tutto il periodo di fermo degli eventi e dei concerti, e che possa essere annunciato con un ragionevole anticipo.

E magari attivando una raccolta di donazioni, fra tutti quelli che seguiranno le dirette, da destinare agli ospedali per l'acquisto di attrezzature indispensabili per curare i ricoverati - come hanno fatto, con un'iniziativa ammirevole, Fedez e Chiara Ferragni.

Rockol è pronto a dare il massimo risalto a un progetto di questo genere.