Billie Eilish: ‘Bad guy’ è al primo posto della ‘Global singles chart 2019’ di IFPI

La Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica ha nominato il singolo “Bad guy” della 18enne popstar californiana come il “biggest global singles” del 2019. La canzone di Billie Eilish - estratta dall’album di debutto della cantante, “When we all fall asleep, where do we go?”, uscito il 29 marzo 2019 - ha conquistato la vetta della classifica “Global singles chart 2019” stilata da IFPI e resa nota oggi, 10 marzo.

Congratulations again to @billieeilish, her single ‘bad guy’ is officially the #1 biggest global single of 2019! Seen here receiving her well-deserved trophy in London from IFPI chief executive Frances Moore 👏 👏 👏#IFPIGlobalSinglesChart pic.twitter.com/BRoHF6hBXX — IFPI (@IFPI_org) March 10, 2020

La classifica - stilata in base al download dei singoli e alla loro fruizione attraverso lo streaming audio, video, ed è ponderata in base al valore relativo di ciascun metodo di consumo - vede al secondo posto Lil Nas X con “Old town road”, seguito da Shawn Mendes e Camila Cabello (che l'anno scorso aveva conquistato la vetta della chart con il brano “Havana” con Young Thug) con “Señorita”. Fuori dal podio, in quarta posizione c’è il brano “Sunflower” di Post Malone e Swae Lee. Chiude la top 5 il singolo di Ariana Grande, “7 rings”.

Ecco la classifica completa, riportata sul sito di IFPI:

1. Billie Eilish, "bad guy"

2. Lil Nas X, "Old Town Road"

3. Shawn Mendes and Camila Cabello, "Señorita"

4. Post Malone and Swae Lee, "Sunflower"

5. Ariana Grande, "7 rings"

6. Tones and I, "Dance Monkey"

7. Ed Sheeran and Justin Bieber, "I Don't Care"

8. Lady Gaga and Bradley Cooper, "Shallow"

9. Lewis Capaldi, "Someone You Loved"

10. Halsey, "Without Me"

In occasione dell'edizione 2020 dei Grammy Awards, alla giovane voce californiana sono stati conferiti i premi "Song of the Year" (per "Bad guy"), "Best New Artist", "Album of the Year" (per "When we all fall asleep, where do we go?") e "Record of the Year" (sempre per "Bad guy"), oltre ai riconoscimenti nelle categorie "Best Engineered Album", "Best Pop Vocal Album" e "Producer of the Year" - quest'ultimo assegnato al fratello Finneas. Billie Eilish porterà la sua musica in Italia la prossima estate: la popstar sarà, infatti, in concerto a Milano il prossimo 17 luglio.