Bruce Springsteen, tutte le canzoni di “Born in the U.S.A.”: “My hometown”

Un lunedì notte del maggio 1969, all’angolo tra South Street e la Route 33 a Freehold, New Jersey, secondo un resoconto dell’”Asbury Park Press”, una litigata tra auto stipate di ragazzi bianchi e neri si rivelò quasi fatale. Uno dei bianchi estrasse un fucile; un passeggero di nome Dean Lewis perse un occhio e quella notte le tensioni razziali esplosero in disordini. Decenni più tardi, Springsteen era nella sua casa di Hollywood Hills quando i suoi pensieri si volsero ad est. Cominciò a scrivere un brano sulla sua città natale e sulla sua infanzia. Mise nel brano anche la sparatoria del 1969, anche se la collocò quattro anni prima. Le prime versioni del brano erano vivaci e vagamente country, con un brio che ne mina l’impatto emozionale. Ma con la E Street Band rallentò il pezzo trovandone il centro, ancora una volta aiutato dal synth di Bittan.

Quando Plotkin cercava di spingere Springsteen verso una visone diversa dell’album, aveva ben chiara una cosa: “Siamo a metà strada di quello che può diventare un grande album” gli disse ”e il disco comincia con ‘Born in the U.S.A.’ e finisce con ‘My Hometown.’ Tutto quel che dobbiamo fare è immaginare cosa mettere in mezzo”





Caricamento video in corso Link

Domani pubblicheremo la recensione dell’album.

Abbiamo già pubblicato:

Leggi qui la scheda di “Born in the U.S.A.”

Leggi qui la scheda di “Cover me”

Leggi qui la scheda di “Darlington County" e "Working on the highway”

Leggi qui la scheda di “Downbound train" e "I'm on fire”

Leggi qui la scheda di “No surrender"

Leggi qui la scheda di “Bobby Jean"

Leggi qui la scheda di “I'm goin' down" e "Glory days"

Leggi qui la scheda di “Dancin' in the dark"

I testi sono tratti dal libro di Brian Hiatt “Bruce Springsteen – Le storie dietro le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Born in the U.S.A.” e di tutti gli altri album di Bruce Springsteen.