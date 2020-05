Bruce Springsteen, tutte le canzoni di “Born in the U.S.A.”: “Bobby Jean”

Dice il produttore Chuck Plotkin: “Bruce stava tentando di scrivere una via d’uscita rispetto al fatto - un incubo - che Steve avesse lasciato il gruppo. E ‘Bobby Jean’ è una sorta di canzone d’amore per un amico”. Il brano apparve a fine luglio, appena dopo una spinosa conversazione che Plotkin ebbe con Springsteen, il quale si era convinto di aver finito le registrazioni e che il materiale fosse pronto per il mixaggio. La lista delle tracce preferite da Springsteen in quel momento escludeva buona parte dei brani del 1982 a vantaggio di un mix di registrazioni domestiche fatte a Los Angeles e di brani da studio del 1983 — “Cynthia” e “None But the Brave” tra questi – che a Plotkin non piacevano. Plotkin esitava nel dire a Springsteen che stavano lasciando andare l’album alla deriva. Sperava invece di poter far sentire a Springsteen un acetato dei pezzi mixati non rifiniti per far sì che capisse da solo. Plotkin gli disse che l’album aveva bisogno di iniziare con “Born in the U.S.A”. e di concludersi con “My Hometown”, e che buona parte dei pezzi del 1982 dovevano rientrarvi, e che mancava ancora un pezzo forte.

Springsteen rispose recuperando "Bobby Jean" poco dopo, probabilmente il giorno seguente.





I testi sono tratti dal libro di Brian Hiatt “Bruce Springsteen – Le storie dietro le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Born in the U.S.A.” e di tutti gli altri album di Bruce Springsteen.