Bruce Springsteen, tutte le canzoni di “Born in the U.S.A.”: “No surrender”

L’ingegnere di registrazione Toby Scott allestì uno studio domestico completo nella casa che Springsteen aveva sulle Hollywood Hills, e lui cominciò a registrare una serie di brani per conto suo. Per un certo periodo, nonostante avesse in mano già pronto molto di quello che sarebbe diventato “Born in the U.S.A.”, valutò se pubblicare un altro album solista. Invece tornò nel New Jersey e ricominciò a registrare con la E Street Band. Per tutto il maggio e il giugno 1983, il produttore Chuck Plotkin si trovò fermo su molte delle cose che Springsteen stava registrando – e che in effetti finirono quasi in toto come scarti o lati B. Springsteen superò la crisi solo scrivendo “Bobby Jean” e poi, qualche mese dopo, “No Surrender”.

A quel punto, dice Plotkin “eravamo in dirittura d’arrivo e ce ne rendevamo conto”.

Eppure Springsteen pensava che il brano fosse naif, “troppo ingenuo”, come disse una volta. Ne registrò una versione acustica solista, forse simile a quella che aveva eseguito dal vivo, ma alla fine arrivò vicino a pubblicare una versione di “Born in the U.S.A.” senza “No Surrender”. Fu Little Steven a convincere Springsteen del valore del pezzo.





