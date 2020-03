Pearl Jam, rinviato il tour americano per il Coronavirus

La band di Eddie Vedder ha deciso di rimandare le prime date del tour di "Gigaton" per via della crisi derivata dal Coronavirus, che negli Stati Uniti ha avuto come primo focolaio la loro Seattle.

Il tour avrebbe dovuto prendere il via alla fine della prossima settimana, prima dell'uscita del nuovo album, prevista per il 27 marzo. Erano previste quattro date in Canada tra il 18 e il 24 marzo - seguite da un evento speciale New York il 26 - quindi 10 date negli Stati Uniti dal 28 marzo fino al 19 aprile. Le date verranno riprogrammate in autunno - ma non ci sono ancora i dettagli - e i biglietti rimarranno validi

La data di New York è un concerto a porte chiuse per Sirius XM e potrebbe essere svolgersi, come promozione per l'album, che prevede il 25 anche un evento speciale nei cinema (ma non italiani). La tranche europea della tournée è confernata: sarà inaugurata il 23 giugno a Francoforte, e farà tappa in Italia per un unico appuntamento il 5 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

I Pearl Jam hanno postato un lungo comunicato sui social, per spiegare la loro decisione. Una decisione sempre più frequente in America, dove eventi come il SXSW sono stati annullati e dove - è notizia delle ultime ore - si sta pensando di spostare il Coachella. Se verrà confermata l'indiscrezione, il festival californiano originariamente previsto per due weekend ad aprile verrà posticipato di sei mesi, ad ottobre, con gli stessi performer.

Ecco il post, firmato Ed & Pearl jam