Fabrizio De André e PFM, il 'Concerto ritrovato': annullata la replica dell’11 marzo

Dopo le proiezioni del 17 e 19 febbraio scorsi il film-concerto "Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato", diretto da Walter Veltroni e dedicato alla collaborazione dal vivo tra il cantautore genovese e la band prog rock, avrebbe dovuto tornare nelle sale cinematografiche, via Nexo Digital, per una replica l’11 marzo prossimo. In ottemperanza alle disposizione governative relative all’attuale emergenza sanitaria la replica è stata però annullata. Si legge sui canali social di Nexo:

Come tutti sapete, nel nuovo decreto si sancisce la chiusura temporanea di tutti i cinema e ovviamente anche la nostra attività e la nostra programmazione si fermano, in attesa di nuove disposizioni.

Nel frattempo (in smart working) continuiamo a lavorare e a preparare il resto di una bellissima stagione cinematografica che non è cancellata, ma solo rimandata.

Ecco il post completo: