Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Queen, 'Live at Wembley', 1986

Queen, "Live at Wembley": c'è bisogno di dire altro? La performance tenuta dalla band un tempo guidata dall'indimenticabile Freddie Mercury registrata presso la storica venue londinese ormai trentaquattro anni fa come tappa del "Magic Tour", ultima sortita sui palchi della band britannica prima della scomparsa del suo carismatico leader, rappresenta una pietra miliare non solo nella carriera dei Queen ma nella storia del rock.

La filologica ricostruzione di parte dell'evento fissata su grande schermo dal biopic "Bohemian Rhapsody" aiuta, per certi versi, a capire le ragioni di tale successo: il live al Wembley Stadium non solo ha fotografato una band all'apice del proprio successo e della propria maturità artistica, in un periodo - la metà degli anni Ottanta - dove il mainstream rock era ancora un fenomeno di massa, con tutti gli annessi sociale ed economici del caso, ma ha anche allineato una serie di elementi - l'epicità del repertorio, la fisicità dello show e del suo protagonista, Mercury - in una combinazione irripetibile che ha reso quel sabato 12 luglio di tanti anni fa una giornata unica nella storia.

