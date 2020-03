Frah Quintale: il singolo 'Contento' anticipa il nuovo album

A distanza di tre anni dal suo album d'esordio come solista "Regardez moi", dopo la militanza dei Fratelli Quintale, il duo bresciano composto insieme a Merio, scioltosi nel 2015, Frah Quintale torna con il primo singolo tratto dal suo nuovo disco. Lo presenterà dal vivo con il tour partirà a fine maggio da Milano e che andrà avanti per tutta l'estate.

"Contento", questo il titolo del brano, disponibile da oggi, vanta la produzione di Ceri, già al fianco del cantautorapper bresciano per "Regardez moi" (e già collaboratori di - tra gli altri - Coez e Franco126).

L'album arriverà più in là, ma per portarsi avanti con la promozione Frah Quintale ha già annunciato le prime date del tour. Eccole:2 luglio - Padova, Sherwood Festival9 luglio - Bologna, Oltre10 luglio - Napoli, Exbase18 luglio - Roma, Rock in Roma19 luglio - Barolo (CN), Collisioni Festival