Iggy Pop canta Serge Gainsbourg (insieme a Jane Birkin): video

Ospite del celebre format a stelle e strisce The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Iggy Pop si è cimentato con il francese e lo ha fatto duettando insieme a Jane Birkin sulle note di “Elisa”, il brano di Serge Gainsbourg parte dell’album collaborativo “Jane Birkin/Serge Gainsbourg”, noto anche come “Je t'aime... moi non plus” – che è il pezzo d’apertura del disco -, pubblicato da Gainsbourg e dalla cantante e attrice nel 1969. Ecco il video due duetto, nel quale ad accompagnare i due artisti alla batterista è il musicista e giornalista Questlove.

Caricamento video in corso Link

Dallo scorso anno Jane Birkin è impegnata a portare in tour i brani della raccolta “Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique” da lei pubblicata nel 2017, che propone i brani scritti per lei da Gainsbourg, ma con arrangiamenti orchestrali.

Quanto a Iggy Pop, l’ex Stooges ha dato alle stampe lo scorso anno la sua più recente prova di studio solista, “Free”, giunta sul mercato a circa tre anni di distanza dal precedente “Post Pop Depression”. L’artista si esibirà domani sera al Bacon Theatre di New York per poi passare ai palchi europei, dove Iggy Pop sarà di scena dal mese di aprile alla fine del mese di agosto. L’Italia al momento non rientra nell’itinerario previsto da James Newell Osterberg Jr..