Le prime 10 canzoni internazionali da classifica: “Bailando” di Enrique Iglesias

La canzone segna il ritorno sulle scene del cantante spagnolo dopo qualche anno di assenza; fa parte dell’album del 2014 SEX AND LOVE, che vanta collaborazioni importanti con Pitbull, Flo Rida e Juan Magan.

“Bailando” è uscita in quattro differenti versioni: la principale è in spagnolo assieme agli artisti cubani Descemer Bueno e Gente De Zona, la seconda è in spagnolo e inglese, con l’aggiunta dei vocal del giamaicano Sean Paul, mentre le ultime due sono in portoghese, una destinata al mercato del Brasile (con Luan Santana) e l’altra per quello del Portogallo (con Mickael Carrera).

La canzone ha avuto buoni riscontri in tutto il mondo, soprattutto nei paesi di lingua ispanica come Spagna, Messico e Colombia, ma anche in Portogallo e soprattutto in Italia, dove ha monopolizzato la classifica dei singoli digitali e l’airplay radiofonico per oltre tre mesi.

Nel brano si parla di una ragazza che fa ardere di passione il cantante, con il suo sguardo intenso e il suo corpo molto attraente: il desiderio del ragazzo è di vederla presto, ballando con lei e passando assieme una notte di passione. Come in molte canzoni di Enrique Iglesias è il tema dell’amore a farla da padrone, un amore descritto nelle sue sfaccettature erotiche e passionali piuttosto che in quelle romantiche e platoniche.

Il video di “Bailando” è stato registrato nella Repubblica Dominicana e vede Enrique Iglesias cantare in una galleria assieme a un nutrito gruppo di giovani; a un certo punto la conturbante ballerina di flamenco Ana Karla Suarez Lima lo seduce con le sue movenze, ma alla fine si sente una sirena della polizia in avvicinamento e tutti scappano lasciando la galleria deserta.

La versione spagnola è stata utilizzata come tema d’apertura per la telenovela “Reina de corazones”, andata in onda sul canale Telemundo che trasmette negli Stati Uniti e a Portorico per la comunità ispanica.

Come spesso accade in presenza di canzoni di successo, un’accusa di plagio è stata sollevata dal compositore peruviano Sergio Pelo D’Ambrosio Robles, che ha fatto notare le somiglianze tra “Bailando” e la sua traccia “Lejos de ti” nella parte introduttiva e nei cori.

Esiste anche un remix di impronta latin house, a cura del famoso produttore Gregor Salto, che ha portato la canzone anche nelle discoteche e in testa ad alcune classifiche specializzate in musica dance.

