La storia della super fan di 95 anni che aveva visto 300 concerti di Bruce Springsteen

95 anni e più di 300 concerti di Bruce Springsteen: è la fantastica storia di Jeanne Heintz, una delle più grandi fan del Boss. “Mama” è mancata nei giorni scorsi, a St. Paul, in Minnesota, dove viveva e dove nel 2016 era stato girato questo video, che aveva fatto il giro del mondo, venendo ripreso anche da network nazionali.

Jeanne, allora 91enne, aveva ballato con il Boss all’Energy Center di St. Paul, durante il concerto del 29 febbraio: la canzone era “Dancing in the dark”. Fu la terza volta che saliva sul palco a ballare con Springsteen: la prima nel 2009, ad un concerto Des Moines, Iowa: si fece notare con un cartello “Bruce, I drove all night to dance with you” (una citazione di “Drive all night”). Al tempo aveva 83 anni.

Jeanne iniziò ad ascoltare Bruce Springsteen nel 1978 dopo che figlia Jackie acquistò "Darkness on the Edge of Town" e lo ha seguito per tutta l'America (ma mai altrove: aveva paura dei voli intercontinentali). “Tornavo a casa da scuola e mia madre era lì che lo ascoltava sun giradischi RCA", ha raccontato ad una testata locale la figlia, che la accompagnava spesso ai concerti. “Ballava in salotto. Mio padre urlava, pensando che fossi a far casino. 'No, papà, non sono io. È la mamma’, rispondevo’.” Jeanne è stata sposata per 53 anni con Frank Heintz, scomparso nel ’97.

Jeanne era ormai conosciuta dalla famiglia del Boss, tanto che veniva soprannominata “Mama”: era diventata molto amica di Clarence Clemons e nel 2009 venne invitata al suo funerale. È mancata il 28 febbraio al St. Joseph Hospital dopo una lotta di due anni con l’Alzheimer.