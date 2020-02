Billie Eilish ha scelto chi aprirà le date del suo tour: è la cantautrice canadese Jessie Reyez

Billie Eilish ha svelato chi sarà l’artista di supporto per il suo tour mondiale "Where Do We Go?”. Ad aprire la maggior parte degli spettacoli in programma negli Stati Uniti e in Europa, sarà l’artista pop canadese Jessie Reyez. Di origini colombiane, Reyez, 28 anni, ha subito fatto un post su Instagram, svelando le date in cui “riscalderà” il pubblico dell’amica Billie. Un’amara sorpresa, però, per i fan italiani: la data milanese di supporto a Billie Eilish al momento non c’è. La pop star californiana, infatti, sarà headliner dell'I-Days Festival e si esibirà sul palco della manifestazione venerdì 17 luglio.

Reyez, che ha debuttato nel 2016 con il singolo “Figures”, primo estratto dall’EP “Kiddo” (2017), però sarà al Magnolia di Milano il 27 aprile. Il secondo ep della Reyez “Being Human in Public” ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards come “Best Urban Contemporary Album”. Il singolo più recente “Love in the Dark” anticipa l’album di debutto “Before Love Came to Kill Us”, previsto per il 27 marzo. Reyez vanta collaborazioni con Eminem, Kehlani, Daniel Ceaesar, Lewis Capaldi, Karol G, Dua Lipa, Calvin Harris, Sam Smith e Halsey.