Dietro la copertina: "Fun House" degli Stooges

Fun House è un disco immediatamente riconoscibile alla vista, in virtù di una copertina piuttosto peculiare e con un colpo d’occhio notevole.

L’illustrazione principale è un montaggio di scatti dei volti degli Stooges rielaborati in modo da sembrare avvolti dalle fiamme.

Le foto originali dei musicisti sono state fatte da Ed Caraeff durante il primo concerto della band al Whisky A Go Go di Los Angeles nell’ambito di una mini-residency (due sole serate: 7 e 8 maggio 1970) organizzata per prepararsi alle session in studio – esiste anche un bel libro di Caraeff, intitolato One Night At The Whisky, in cui sono incluse molte foto inedite di quel live, oltre a interviste e ricordi dei presenti.

