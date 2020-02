Addio a David Roback dei Mazzy Star

È mancato all'età di 61 anni David Roback: fu una delle figure chiave del paisley underground, la scena psichedelica di Los Angeles degli anni '80 e aveva fondato assieme al fratello Steven e a Matt Piucci i Rain Parade, e successivamente gli Opal con Kendra Smith (dai Dream Syndicate di Steve Wynn).

Ma il suo nome rimane legato soprattutto ai Mazzy Star, fondati sempre in California dopo gli Opal, assieme a Hope Sandoval. La band ha pubblicato 4 album tra il 1990 e il 2014, con vari periodi di inattività. Nel 2018 aveva pubblicato l'EP "Still"

La causa della morte non è stata ancora annunciata.