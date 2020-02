Mel C rivela cosa la portò alla depressione

Melanie Chisolm, la Spice Girl conosciuta come Mel C, parlando al programma della stazione radiofonica britannica BBC Radio 4 'Desert Island Discs', ha ricordato un episodio accaduto nel 1996, un litigio con la Posh Victoria Adams, ora Beckham, che la spinse verso la depressione.

Il fattaccio accadde ai Brit Awards del 1996, Mel C venne minacciata di licenziamento dal manager delle Spice Girls dopo che litigò con Victoria. Mel ora ammette che quell'incidente ebbe un impatto dannoso sulla sua salute mentale.

Ha dichiarato Melanie:

"Ero ferita e imbarazzata. Avevamo bevuto un paio di cose e andando verso l'uscita ci fu una leggera rissa tra me e Victoria. Non possiamo dirlo in onda ma le ho chiesto di andarsene. Mi è stato detto che se quel comportamento fosse mai accaduto di nuovo, sarei uscita dal gruppo.”

Mel comprese il rischio e quindi si impose una certa autodisciplina, questo provocò difficoltà per la sua salute mentale:

''Pensare che avrei potuto rovinare tutto e perdere tutto... Iniziai a essere molto, molto dura con me stessa. Penso che fu allora che iniziarono alcuni dei miei problemi perché dovevo essere molto, molto severa con me stessa. Non potevo permettermi di rilassarmi perché se lo avessi fatto avrei potuto rovinare tutto.''

La musicista inglese ha avuto anche problemi di ordine alimentare:

“Penso che il mio corpo abbia effettivamente preso il controllo della mia mente. Sono passata dall'essere anoressica ad avere un disturbo da alimentazione incontrollata. Accadde che quando andai dal mio medico mi venne diagnosticata la depressione. Era un peso che si sollevava dalle mie spalle. È stato un sollievo perché ho pensato, 'Oh mio Dio, ha un nome e posso essere aiutata'”.

Mel ha anche confessato di aver lottato per essere all'altezza del suo personaggio di Sporty Spice: