Max Collini prende in giro Tommaso Paradiso leggendo 'Non avere paura'. Video

Max Collini, ex voce degli Offlaga Disco Pax, band simbolo della scena indipendente italiana, scioltasi nel 2014 in seguito alla scomparsa del bassista Enrico Fontanelli, torna a deridere l'ItPop italiano e uno dei suoi principali protagonisti, Tommaso Paradiso. Collini, che aveva già preso in giro i Thegiornalisti leggendo in tv il testo di "Completamente", tra il serio e il faceto, e che è attualmente impegnato con il tour "Max Collini legge l'indie", ha pubblicato in rete una rilettura del singolo che lo scorso anno ha segnato l'esordio come solista di Paradiso, "Non avere paura". Ecco il video:

"Ho visto i Thegiornalisti dal vivo nel 2011 durante il loro primissimo tour per il disco d'esordio intitolato molto umilmente 'Vol. 1' al circolo Arci Calamita di Cavriago", ha raccontato Collini, in tv, presentando la sua parodia di "Completamente", "eravamo in 20, non 20mila. E nessuno avrebbe pronosticato i 50mila del Circo Massimo. Il loro singolo dell'epoca era 'Io non esisto': questo perché l'ego, a quei tempi, era ancora sotto controllo. Non solo in quella band".