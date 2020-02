Coronavirus: concerti ed eventi annullati (in aggiornamento)

"Ci sono una serie di questioni che stiamo verificando. Gli eventi sono tanti. Quelli che saranno rinviabili magari sarà il buon senso a farceli rinviare", ha detto questa mattina il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso della conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus tenuta nel capoluogo lombardo. In attesa di capire se tra le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rientri anche la sospensione di concerti e manifestazioni musicali, sono stati annunciati i primi annullamenti di concerti ed eventi.

I Big Thief hanno cancellato il loro concerto in programma questa sera al Circolo Magnolia di Milano. Il locale ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali una nota scritta dalla stessa band newyorkese:

"Sebbene il rischio di contagio di Coronavirus sia molto basso, riteniamo che sia meglio essere cauti per il bene dei nostri fan, di chi lavora con noi e di noi stessi. In linea con le varie precauzioni che la città sta prendendo, al momento ci sembra sensato annullare la serata".

Il Circolo Magnolia fa sapere che il rimborso dei biglietti per il concerto dei Big Thief a Milano potrà essere richiesto presso i punti vendita o presso il gestore di vendita online dove gli stessi sono stati acquistati.

"Amici, a malincuore ma devo dirvi che abbiamo deciso di annullare la festa di martedì. Le notizie di queste ultime ore ci hanno portato a decidere che è meglio rinunciare a un momento così bello e privilegiare la salute di tutti. Mi dispiace perché avevamo speso già tempo, soldi ed energie ma, ripeto, la salute, la sicurezza e la tranquillità vengono prima di tutto. È una misura precauzionale, chi mi conosce sa che sono l'ultimo degli ipocondriaci, ma se esiste anche solo un dubbio che possa essere pericoloso noi abbiamo il dovere di essere prudenti. Spero capirete, soprattutto quanto ci dispiace. Chi aveva comprato i biglietti ovviamente verrà rimborsato".

Linus ha invece annunciato sui social l'annullamento della festa di Radio Deejay prevista all'Alcatraz di Milano il prossimo martedì, 25 febbraio:

Elettra Lamborghini, impegnata con la promozione del suo album "Twerking Queen", ha invece annullato gli incontri con i fan previsti per oggi a Biella, in Piemonte, e per domani a Genova, in Liguria: