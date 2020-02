Billie Eilish batte tutti: 'No time to die' segna un record tra le canzoni di '007'

Un altro successo per Billie Eilish. La sua "No time to die", tratta dalla colonna sonora del nuovo - omonimo - film della saga con protagonista l'agente James Bond, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica di vendita del Regno Unito e tra tutte le canzoni contenute nelle colonne sonore dei vari "007" è quella che nella prima settimana ha venduto di più, secondo i dati di Official Charts Company, la società che si occupa di stilare e di pubblicare le classifiche nel Regno Unito.

Il brano interpretato dalla giovanissima popstar statunitense, scritto insieme a suo fratello Finneas O'Connell e presentato per la prima volta dal vivo lo scorso martedì sul palco dei Brit Awards a Londra (con lei c'erano anche Johnny Marr alla chitarra e Hans Zimmer a dirigere l'orchestra), ha venduto in sette giorni l'equivalente di 90mila copie, tra riproduzioni in streaming e download. Meglio di quanto avevano fatto negli ultimi anni "Writing's on the wall" di Sam Smith (dalla colonna sonora di "Spectre" del 2015) e "Skyfall" di Adele (dalla colonna sonora dell'omonimo film del 2012): la canzone del cantautore britannico aveva venduto circa 70mila copie, quella di Adele 84mila. E - stando ai dati pubblicati da Official Charts Company - meglio pure di tutte le altre canzoni contenute nelle colonne sonore dei precedenti capitoli della saga, da "From Russia with love" di Matt Monro (che nel 1963 non riuscì a spingersi oltre la 20esima posizione) a "Another way to die" di Alicia Keys & Jack White (che nel 2008 non si spinse oltre il nono posto).