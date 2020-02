Billie Eilish: 'No time to die' per la prima volta dal vivo, con Johnny Marr e Hans Zimmer. Video

Billie Eilish ha cantato per la prima volta dal vivo questa sera a Londra sul palco dell'edizione 2020 Brit Awards, tra i premi musicali più prestigiosi del Regno Unito, la sua "No time to die", il brano scritto per il prossimo film della saga di "007". Ad accompagnare la giovane popstar sul palco, l'ex Smith Johnny Marr (che nel brano suona la chitarra), suo fratello Finneas O'Connell (co-autore del brano, nonché delle canzoni contenute nel fortunato album d'esordio "When we all fall asleep, where do we go?") e da un'orchestra diretta nientemeno che da Hans Zimmer (sue le colonne sonore di film come "Il re leone", "Il gladiatore", "Pearl Harbor" e "Batman Begins"). Ecco il video della performance:

Pubblicata lo scorso venerdì, "No time to die" si intitola come il nuovo film della saga dedicata all'agente James Bond. Diretto da Cary Fukunaga, il film uscirà nelle sale cinematografiche del Regno Unito il prossimo 2 aprile, in quelle degli Stati Uniti l'8 aprile, mentre in Italia sarà proiettato a partire dal 9 aprile.