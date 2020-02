Young Signorino: 'Io rockstar? Magari solo esteticamente'

"Io rockstar? Magari solo esteticamente": così Young Signorino in una delle sue uscite pubbliche, ieri sera ospite di "Propaganda live" su La7. Il 21enne trapper salito alla ribalta nel 2018 con "Mmh ha ha ha" ha presentato nello studio del talk show condotto da Diego Bianchi il suo nuovo singolo, "Rockstar mai", uscito ieri, che anticipa il suo primo album di inediti:

"Sono cresciuto artisticamente. Crescendo ho capito che esprimermi con la musica mi aiuta e aiuta anche quelli che mi ascoltano".

"Quale rockstar? Non voglio mai esserlo / Fare questo che vita di merda", rappa Young Signorino nel testo del suo nuovo singolo. E ancora: "Quanto odio quando dicono che non ho fatto niente per diventar famoso / È come se il problema fosse fare qualcosa di meglio per diventare famoso".

Il trapper è stato recentemente arruolato da Vinicio Capossela per il singolo "+Peste". Il suo disco uscirà ad aprile.