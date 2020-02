Fabrizio De André e PFM, il 'Concerto ritrovato' torna nei cinema a marzo

Dopo aver richiamato nelle sale italiane, tra gli scorsi 17 e 19 febbraio, oltre 100mila spettatori, "Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato" - il film concerto diretto da Walter Veltroni dedicato alla collaborazione dal vivo tra il grande cantautore genovese e la band simbolo del prog rock italiano anni Settanta - tornerà nella sale per una replica nel corso del mese prossimo: la pellicola sarà distribuita nuovamente nei cinema per un unico giorno, l'11 marzo prossimo. L'elenco delle sale che proietteranno la pellicola sarà disponibile a breve all'indirizzo www.nexodigital.it.

"Con Fabrizio ci conoscevamo già dagli anni ’60, quando ci chiamavamo ancora Quelli, collaborammo insieme per l’album 'La buona novella'", aveva raccontato Franz Di Cioccio, batteria e voce della PFM, in occasione della presentazione dell'opera: "Tutti dicevano a Fabrizio di non collaborare con noi, che lo avremmo offuscato. E invece unimmo il cantautorato e il rock come già succedeva in America, passando alla storia. Questo docufilm è importante perché Fabrizio non voleva essere ripreso in quel periodo. Tanti anni dopo scoprì che Frattari aveva questa ripresa unica, a cui Fabrizio acconsentì senza dire nulla a nessuno, e lo contattai. Io nelle riprese non compaio quasi mai a causa della scarsa illuminazione, ma non importa. Tutti ora possono godere di quella forza. Fabrizio, accettando di suonare con noi, ruppe degli schemi. È questo il messaggio che ci lascia: osare".