Vasco Rossi sui social: 'Intolleranza da condannare in ogni caso'

Nella mattina di oggi, venerdì 21 febbraio, è stata postata sull'account ufficiale di Vasco Rossi un'intervista in video al rocker di Zocca risalente al 1987: nella clip l'artista viene intervistato da Red Ronnie circa il concerto tenuto il 3 agosto dello stesso anno a Misano Adriatico, evento per il quale lo stesso Rossi - insieme al suo staff - decise di concedere l'accesso gratuito agli immigrati di origine africana impegnati sulle spiagge romagnole come venditori ambulanti - all'epoca battezzati da opinione pubblica e media con il poco lusinghiero termine di "vu' cumprà".

"Massimo Buda mi ha detto di questa situazione, mi ha chiesto se volevo aderire e ho detto sì", spiega nella clip il cantante: "Aveva visto che ho fatto 'SOS Racisme' [evento contro il razzismo che si tenne il 20 giugno dell''87 a Parigi, al quale parteciparono, oltre a Rossi, anche Pino Daniele, Jane Birkin e Spandau Ballet] e ho aderito a questa iniziativa. Ho letto sui giornali che ci sono queste situazioni di intolleranza, che sono anche comprensibili, però che in effetti sono da condannare in ogni caso, anche perché adesso tocca ai neri, ma poi toccherà ai... rossi [con riferimento, oltre al suo cognome, anche al colore dei capelli dell'intervistatore]".

Come ricostruito da Repubblica in un articolo pubblicato il giorno successivo all'evento, nell'estate dell''87 si verificarono - sulle spiagge della riviera romagnola - gravi episodi di intolleranza che videro alcuni albulanti di origine africana venire bersagliati con gavettoni di vernice bianca: Rossi ha postato la clip relativa all'iniziativa antirazzista di Misano ad appena poche ore dalla strage di Hanau, in Germania, che ha visto un estremista di destra mossa da moventi razzisti uccidere a colpi d'arma da fuoco nove persone, tra le quali cinque cittadini tedeschi di origini turche.