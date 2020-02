Pearl Jam, un nuovo video per ‘Superblood Wolfmoon’: guarda

Come accaduto per la prima anticipazione di “Dance of the Clairvoyants”, alla quale i Pearl Jam hanno dedicato ben tre video, anche il secondo singolo che anticipa “Gigaton”, “Superblood Wolfmoon”, ha più di una clip, dopo la prima diffusa lo scorso 18 febbraio in concomitanza con la diffusione del brano, a rappresentarlo. La clip animata in bianco e nero, che potete vedere qui sotto, è stata creata da Keith Ross e anche in questo caso l’immagine della luna, che ha accompagnato il brano sin dalle prime fasi della sua presentazione, non manca.

“Superblood Wolfmoon” è stata lanciata attraverso una prima anticipazione della traccia che poteva essere ascoltata soltanto scaricando sul proprio telefono un’app dal sito dei Pearl Jam e puntando la luna con il cellulare. Per tutti coloro che non sono stati al gioco dei Pearl Jam - e chiaramente anche per tutti gli altri - il brano è stato messo a disposizione, questa volta per intero, martedì scorso. La canzone è il secondo assaggio che la band di Eddie Vedder ha fornito ai fan della sua prossima prova di studio, “Gigaton”, in uscita il 27 marzo prossimo.

La formazione statunitense, che ha definito il processo che ha portato alla nascita di “Gigaton” “un lungo viaggio”, porterà la nuova musica anche in Italia, dove Vedder e soci andranno in scena a Imola il prossimo 5 luglio.