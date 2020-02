Brit Awards 2020, la performance di Rod Stewart con Ron Wood e Kenney Jones: video

Ieri sera, 18 febbraio, si è svolta presso la O2 Arena di Londra la cerimonia di consegna dei Brit Awards 2020. Oltre a svelare i vincitori dei premi più ambiti nel Regno Unito - che hanno visto trionfare Stromzy (Miglior artista britannico maschile), Mabel (Miglior artista britannica femminile), i Foals (Miglior gruppo britannico), Lewis Capaldi (Artista dell’anno e miglior canzone per "Someone you loved”), Dave (Premio assegnato da Mastercard per l’album dell’anno per “Psychodrama”), Tyler The Creator (Miglio artista internazionale maschile) e Billie Eilish (Miglior artista internazionale femminile) - l’evento, condotto da Jack Whitehall, ha visto esibirsi, tra gli altri, Rod Stewart insieme al chitarrista dei Rolling Stones Ron Wood e Kenney Jones.

Dopo le performance di diversi artisti come, per esempio, Mabel, Lizzo, Harry Styles, Lewis Capaldi e Billie Eilish - che ha cantato per la prima volta dal vivo "No time to die", dalla colonna sonora del nuovo "007", accompagnata sul palco da suo fratello Finneas O'Connell, da Johnny Marr degli Smiths e da Hans Zimmer - il 75enne cantautore britannico è salito sul palco della O2 Arena di Londra per il finale della serata e, dopo aver eseguito "I Don't Want to Talk About It”, è stato raggiunto dal sodale di Mick Jagger e Keith Richards e da Jones, dando vita a una reunion dei Faces.

“Questo show ha 40 anni, ma i Faces hanno 50 anni”, ha detto Stewart. “Eravamo in cinque una volta, ora ce ne sono tre”, ha continuato il cantautore prima di proporre insieme al chitarrista e al batterista il pezzo "Stay With Me”.