Brit Awards 2020: i vincitori

Si è svolta questa notte alla O2 Arena di Londra l'edizione 2020 della cerimonia di consegna dei Brit Awards, tra i premi musicali più ambiti nel Regno Unito. All'evento, condotto dal londinese Jack Whitehall, noto ai più per essere stato uno dei protagonisti della serie tv "Fresh meat", hanno partecipato - tra gli altri - l'ex One Direction Harry Styles, la star di "Juice" Lizzo, Lewis Capaldi (in foto, vincitore del premio come artista dell'anno e miglior canzone per "Someone you loved") Rod Stewart, Ronnie Wood, Kenney Jones e Courtney Love. Billie Eilish, premiata come miglior artista femminile internazionale, ha cantato per la prima volta dal vivo "No time to die", dalla colonna sonora del nuovo "007", accompagnata sul palco da suo fratello Finneas O'Connell (co-autore del brano), da Johnny Marr degli Smiths e da Hans Zimmer. Il premio per l'album dell'anno è andato a "Psychodrama" del rapper Dave (qui la nostra recensione).

Ecco tutti i premiati:

Male Solo Artist - Stormzy

Female Solo Artist - Mabel

Best Group - Foals

Best New Artist - Lewis Capaldi

Rising Star - Celeste

Song of the Year - "Someone you loved", Lewis Capaldi

Mastercard Album of the Year - "Psychodrama", Dave

International Male Solo Artist - Tyler, The Creator

International Female Solo Artist - Billie Eilish