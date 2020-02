RPM Records: la stampa del vinile sostenibile

In queste settimane sta nascendo un dibattito sull’impatto ambientale dell’industria della stampa del vinile. I risvolti e le angolazioni sono molteplici – e li analizzeremo in altra sede. Ci piace però portare alla vostra attenzione l’operato di una giovane azienda danese che si chiama RPM Records, e ha tentato di portare il discorso della sostenibilità nel processo di stampa dei dischi.

RPM nasce dalla passione per il vinile di tre amici e collezionisti, che raccontano: “Siamo tre amanti del vinile e collezioniamo da tanti anni. Uno di noi aveva anche un gruppo e voleva stampare dei vinili della sua band in Europa, ma era molto stupito dal fatto che i tempi di consegna fossero lunghissimi. Così ha deciso di comprarsi lui un impianto per la stampa”.

