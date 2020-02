Ascolta la cover di "Starman" di John Dolmayan e Serj Tankian

ll batterista dei System of a Down John Dolmayan ha pubblicato una cover della canzone di David Bowie "Starman" che presenta come cantante il suo compagno di band Serj Tankian. Questa canzone è inclusa nel suo album di cover “These Grey Men”, che verrà pubblicato il 28 febbraio.

Non è l'unico brano dell'album di Dolmayan che beneficia del supporto di Tankian, che canta anche sulla cover dei Talking Heads "Road to Nowhere". Parlando di come gli è venuta l'ispirazione per un disco di cover, Dolmayan ha detto:

"Mentre guidavo, mettevo la radio satellitare e ascoltavo di tutto. Spesso, sentivo qualcosa e mi chiedevo come l'avrei suonato o arrangiato.(...) Ho iniziato a fare un elenco di circa 30 canzoni che avrei potuto fare. Ho avuto l'ispirazione guidando nel deserto e ascoltando musica. I System in quel momento non facevano musica, ma avevo bisogno di uno sfogo per la mia energia artistica. Così, ho ridotto l'elenco e ho contattato alcuni artisti con cui volevo lavorare.”

Dolmayan ha già pubblicato una cover di "Street Spirit" dei Radiohead, con il cantante degli Avenged Sevenfold M. Shadows e il chitarrista dei Rage Against the Machine Tom Morello.