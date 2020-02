Addio a Franco Del Prete: aveva 76 anni

È venuto a mancare ieri, 13 febbraio, il batterista Franco Del Prete. Figura di spicco del Neapolitan Power, il musicista aveva 76 anni. Ha fatto parte degli Showmen e dei Napoli Centrale come autore di testi e lo scorso mese di gennaio ha dato alle stampe il suo ultimo album, “La chiave”, con i Sud Express, il suo più recente progetto. Il disco vede i contributi di, tra gli altri, Enzo Gragnaniello e Tony Esposito. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha dedicato a Del Prete queste parole:

Ha lasciato la vita terrena un grandissimo batterista napoletano: Franco Del Prete. Un musicista di immenso talento ed un uomo di profonda sensibilità, sempre vicino ai più fragili. Ho avuto con Franco un rapporto solido di affetto ed amicizia. Rimarrà per sempre il suo ritmo, la sua musica, la sua potenza armoniosa, la sua passione per la batteria e per Napoli. Ai familiari un mio forte abbraccio ed il cordoglio della Città.

Gli Showmen, band che Del Prete contribuì a fondare, si sono fatti conoscere con canzoni come “Un’ora sola ti vorrei”, “Gloria”, “Tu sei bella come sei”. Dopo l’addio alla band da parte di Mario Musella e il tentativo di ridare vita alla formazione, nel 1975 nascono – grazie al batterista campano e a James Senese - i Napoli Centrale, i cui testi sono affidati a Del Prete. A oggi Senese è rimasto l’unico componente originale del gruppo, che nel corso degli anni ha attraversato svariati cambi di formazione. Quanto a Del Prete, dopo le collaborazioni con Gino Paoli ed Eduardo De Crescenzo, dal 1994 inizia a scrivere e suonare per Sal da Vinci, facendo squadra con il cantate e attore negli album “Sal da Vinci”, “Un po’ di noi” e “Solo”. Negli anni Del Prete ha scritto canzoni per artisti come Lucio Dalla, Tullio De Piscopo, Peppe Barra, Enzo Avitabile, Raiz, Zulù Persico, Massimo Ranieri, Gino Paoli, Enzo Gragnaniello, Fausto Cigliano e Peppino Di Capri.