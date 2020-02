Morgan vs Bugo, la saga continua: interviene la mamma di Morgan

Non è destinato a placarsi in fretta il polverone sollevato dallo scontro tra Morgan e Bugo avvenuto nel corso della settantesima edizione del Festival di Sanremo, giunta a conclusione lo scorso sabato, alla quale l’ex Bluvertigo e il cantautore di Rho hanno preso parte con il brano “Sincero”, salvo poi essere squalificati dal Festival dopo l’abbandono del palco, da parte di Bugo, durante l’esecuzione della canzone nella serata di giovedì. Ospite a “Live – Non è la d’Urso” Morgan ha ribadito quanto già espresso in questi giorni a proposito della vicenda, sottolineando, ad esempio, che “Bugo non ha rispettato niente”, “esiste grazie al mio talento e alla mia bravura” e che “chi la fa l’aspetti”. Sempre al talk show di Canale 5 la voce di “Altrove” ha riproposto – pur interrompendosi e ammettendo di non ricordare le parole, che nelle nostra intervista a Sanremo ha raccontato di aver scritto al volo “sulle scale” – la versione modificata della prima strofa di “Sincero”. Eccola:

E mentre, ad esempio, artisti come J-Ax ed Ermal Meta hanno detto, in mezzo ai tanti, la loro sulla vicenda, manifestando il proprio supporto a Bugo – qui sotto i loro tweet – a spalleggiare Morgan è intervenuta la madre dell’artista lombardo, Luciana Colnaghi, che nella puntata di lunedì 10 febbraio di “Vieni da me” ha espresso telefonicamente, in diretta, il suo punto di vista.

“Io da mamma devo difendere mio figlio perché lui ha dedicato la vita alla musica”, ha esordito la signora Colnaghi parlando con Caterina Balivo. Proseguendo:

E se ha fatto degli errori li ha fatti anche perché è stato messo in condizione di farli. Io non so tutto quanto perché non sono riuscita a parlare con mio figlio. Tutte le volte io faccio la mamma con lui. Lo sgrido e gli dico se esagera. Però sappiate che lui è un buono e ama talmente la musica che straborda per quello. Lui adora i classici ma non ha dato l'esame di pianoforte perché è sempre stato un po’ birichino. Mi è spiaciuto che il direttore d'orchestra non abbia speso una parola a parte dire che era fan dei Bluvertigo e mi spiace leggere su Internet quelle schifezze contro di lui.

Sul fronte Bugo, invece, il cantautore – la cui casa discografica ieri ha replicato a quanto affermato da Morgan nell’intervista di Rockol a Casa Sanremo – ha ringraziato, via social, per il “ritorno di affetto immenso” ricevuto in questi giorni.

