Concerti, Sum 41: due date in Italia ad agosto

Deryck Whibley e soci - reduci dal concerto che ha visto i Sum 41 di scena al Lorenzini District di Milano lo scorso 28 gennaio - torneranno nel nostro Paese per due live in programma la prossima estate.

La formazione di Ajax sarà di scena il prossimo 14 agosto in occasione del Festival di Majano, in provincia di Udine, e il 15 agosto sarà sul palco del Bay Fest 2020 a Bellaria Igea Marina, Rimini, in qualità di headliner della prima di tre giornate dell'evento con Bad Religion, Strung Out, Satanic Surfers, Circle Jerks e altri.

I biglietti per la data in Friuli-Venezia Giulia sono disponibili in prevendita su TicketOne, quelli per il concerto sulla riviera romagnola sono in vendita su Mailticket e Vivaticket.

I Sum 41 presenteranno dal vivo il loro ultimo album “Order in decline”, uscito il 19 luglio 2019, e proporranno alcuni dei loro successi passati come “Pieces”, “Fat Lip”, Still Waiting” e "In too deep".