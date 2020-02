Rihanna a breve in studio con Pharrell Williams

Intervistata da The Cut a margine della presentazione - a New York - della nuova collezione della sua linea di moda Fenty, Rihanna ha spiegato di avere in programma per i prossimi giorni - più precisamente, per quelli intorno al 14 febbraio, la festa di San Valentino - delle session di lavorazione in studio ai brani che andranno a comporre il suo prossimo album in compagnia di Pharrell Williams.

"Sarò in studio", ha precisato la voce di "Stay": "Sono molto eccitata. Non posso ancora dirvi con chi collaborerò, se non che è un artista con il quale voglio lavorare da tanto tempo... D'accordo, ve lo dico: è Pharrell [Williams]". Con il già leader dei N.E.R.D. la popstar di Barbados collaborò nel 2017 per "Lemon", brano incluso nel quinto disco in studio dell'ensemble di Virginia Beach "No One Ever Really Dies".

Il prossimo album di Rihanna, del quale al momento non sono stati specificati particolari come data di pubblicazione, tracklist ed eventuali collaborazioni, pare possa intitolarsi - stando alle indiscrezioni trapelate fino a oggi - "R9": il disco segue "Anti", ultima fatica in studio sulla lunga distanza dell'artista dato alle stampe nel 2016.