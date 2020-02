Sanremo 2020, Alberto Urso: 'Sogno la mia musica all'estero'

Vincitore dell'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi" Alberto Urso ha fatto quest'anno il suo debutto al Festival di Sanremo, dove il tenore siciliano ha portato il brano "Il sole ad est", che darà anche il titolo al prossimo disco di Urso, ideale seguito di "Solo". "Io adoro cantare con l'orchestra e a Sanremo sto vivendo veramente un'emozione pura e indescrivibile", ha raccontato il cantante di Messina nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, dove in collaborazione con Nuovo IMAIE incontriamo gli artisti in gara al Festival. Sempre qui Urso ci ha riassunto anche i suoi prossimi appuntamenti con i fan. L'intervista completa:

