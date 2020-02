Sanremo 2020, Tosca: 'A chi dice che le donne non esistono nella musica... basta'

C'è anche Tiziana Tosca Donati in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, la cui serata conlcusiva andrà in scena questa sera, sabato 8 febbraio. Tosca concorre con "Ho amato tutto", scritta per lei da Pietro Cantarelli, e ci ha raccontato com'è nata la scelta di portare la canzone a Sanremo 2020, nel salotto di Rockol a Casa Sanremo. Qui Tosca ha anche commentato la sua esibizione di giovedì sera con la cover di "Plaza grande", di Lucio Dalla, cantata insieme a Silvia Pérez Cruz, e risultata, a fine serata, l'interpretazione più votata. Ecco le parole di Tosca a proposito del momento in cui ci si accinge a far proprio un brano altrui:

Io trovo che bisogna dare un vestito diverso, ma non cambiare il DNA del brano. Il mio vestito è un vestito popolare, un vestito di viscere, di sangue, di mare, di Mediterraneo, proprio come me lo aveva fatto conoscere Lucio perché io ero la sua supporter nel '94. E ogni volta lui nei soundcheck si divertiva a farci ascoltare cose sue introvabili. Una di queste era "Plaza grande".

L'ultimo album di Tosca, "Morabeza", è uscito lo scorso anno. Nello stesso anno la cantante e attrice ha collaborato con l'artista capoverdiana Tete' Alhinho nel suo brano "Scutam es Morna".