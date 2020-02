Sanremo 2020, l'arrivo degli abiti di scena di Achille Lauro per la penultima serata del Festival. Video

Non rinuncerà a stupire nemmeno in occasione della terza serata della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana, Achille Lauro: il rapper romano, che aveva fatto parlare di sé per gli abiti indossati sia nel corso della sua prima apparizione - durante la quale era salito sul palco del teatro Ariston con un attillatissimo body - sia in occasione della sera dedicata ai brani sanremesi storici (in occasione della quale ha tributato un omaggio molto esplicito a David Bowie) ha diffuso nella primissima serata di oggi una clip che riprende l'arrivo dei vestiti di scena in vista della sua esibizione di questa sera, venerdì 7 febbraio:

Achille Lauro, questa sera, si esibirà nella seconda parte della serata, subito dopo l'esibizione dell'ospite speciale Ghali e prima del passaggio sul palco del suo collega concorrente Piero Pelù.

"Io voglio essere mortalmente contagiato dalla femminilità, che per me significa delicatezza, eleganza, candore", ha spiegato - sui propri canali social ufficiali - l'artista relativamente alla scelta dei suoi look: "Cinquantenni disgustosi, maschi omofobi. Ho avuto a che fare per anni con 'sta gente volgare per via dei miei giri. Sono cresciuto con 'sto schifo. L'aria densa di finto testosterone, il linguaggio tribale costruito, anaffettivo nei confronti del femminile e in generale l'immagine di donna oggetto con cui sono cresciuto. Sono allergico ai modi maschili, ignoranti, con cui sono cresciuto. Allora indossare capi di abbigliamento femminili, oltre che il trucco, la confusione di generi è il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo, di rifiutare le convenzioni da cui poi si genera discriminazione e violenza. Sono fatto così, mi metto quel che voglio e mi piace: la pelliccia, la pochette, gli occhiali glitterati sono da femmina? Allora sono una femmina. Tutto qui".