Sanremo 2020, Achille Lauro si spoglia sul palco: ma la citazione è religiosa

Achille Lauro ne ha combinata un'altra delle sue. L'artista romano, in gara al Festival di Sanremo 2020, si è "spogliato" sul palco del Teatro Ariston. Lo ha fatto questa sera, durante la prima esecuzione di "Me ne frego", la canzone che ha deciso di presentare alla manifestazione. Ma la provocazione non è fine a sé stessa: il riferimento è religioso.

Lauro si è presentato sul palco con indosso una lunga mantello. Ha iniziato a cantare il suo pezzo e sul ritornello ha lasciato che il mantello cadesse a terra: è rimasto con indosso solamente una tutina trasparente, sorprendendo gli spettatori. Un omaggio al personaggio di San Francesco d'Assisi, tra Bowie e Renato Zero: d'altronde il 6 gennaio, il giorno in cui è stata ufficializzata la sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2020, Lauro ha pubblicato sui social un enigmatico post in cui si paragonava proprio al santo di Assisi, poi rimosso. Nel testo, aveva scritto:

"Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco. Dai genitori ricevette fin dalla infanzia una cattiva educazione, ispirata alle vanità del mondo. Sciupò miseramente il tempo, dall’infanzia fin quasi al suo venticinquesimo anno. Anzi, precedendo in queste vanità tutti i suoi coetanei, si era fatto promotore di mali e di stoltezze, fino a quando Dio, nella sua bontà, posò il suo sguardo su di lui perché non perisse del tutto. La mano del Signore si posò su di lui e la destra dell’Altissimo lo trasformò, perché, per suo mezzo, i peccatori ritrovassero la speranza di rivivere alla grazia, e restasse per tutti un esempio di conversione a Dio".

La scena in cui San Francesco si spogliò dei suoi abiti è stata raccontata nella storia dell'arte da diversi pittori, tra cui Giotto nelle sue "Storie di San Francesco", ciclo pittorico dipinto ad affresco nella parte inferiore dell'unica navata della basilica superiore di Assisi. "La storia della rinuncia di San Francesco ai beni materiali è un messaggio universale che ancora oggi risulta di grande attualità", dice Lauro.