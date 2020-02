Sanremo 2020, la classifica della terza serata: l'orchestra premia Tosca

Si è appena conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2020, quella dedicata alle celebrazioni dei settant'anni della storia della manifestazione. Rispetto alle altre serate, i 24 big in gara non hanno cantato le loro canzoni, ma hanno omaggiato i brani che hanno fatto la storia del Festival, accompagnati da alcuni ospiti. Le esibizioni sono state votate dai membri dell'orchestra e al termine della serata è stata mostrata la classifica relativa alle votazioni di questa serata. Eccola:

1. Tosca - "Piazza grande"

2. Piero Pelù - "Cuore matto"

3. Pinguini Tattici Nucleari - Medley 70volte

4. Anastasio - "Spalle al muro"

5. Diodato - "24mila baci"

6. Le Vibrazioni - "Un'emozione da poco"

7. Paolo Jannacci - "Se me lo dicevi prima"

8. Francesco Gabbani "L'Italiano"

9. Rancore - "Luce (Tramonti a nord est)"

10. Marco Masini - "Vacanze romane"

11. Raphael Gualazzi - "E se domani"

12. Enrico Nigiotti - "Ti regalerò una rosa"

13. Rita Pavone - "1950"

14. Irene Grandi - "La musica è finita"

15. Michele Zarrillo - "Deborah"

16. Achille Lauro - "Gli uomini non cambiano

17. Levante - "Si può dare di più"

18. Giordana Angi - "Adesso tu"

19. Elodie - "Adesso tu"

20. Alberto Urso - "La voce del silenzio"

21. Junior Cally - "Vado al massimo"

22. Riki - "L'edera"

23. Elettra Lamborghini - "Non succederà più"

24. Bugo e Morgan - "Canzone per te"

La classifica della terza serata è stata accorpata a quella delle prime due serate (ma a votare, martedì e mercoledì, era stata una giuria diversa, quella demoscopica), andando a comporre la graduatoria completa relativa alle votazioni delle prime tre serate, che però non è stata mostrata.