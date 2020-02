Sanremo 2020, la classifica generale al termine della seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2020 si è appena conclusa: ha visto esibirsi gli altri 12 big in gara, dopo quelli che si sono esibiti nella prima serata. Nell'ordine: Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi e Michele Zarrillo. Si sono inoltre esibiti 4 degli 8 cantanti in gara tra le "Nuove proposte", sfidandosi in duelli a eliminazione diretta: eliminati Matteo Faustini e Gabriella Martinelli con Lula, che si sono scontrati rispettivamente con Marco Sentieri e Fasma. Le esibizioni sono state votate dai membri della giuria demoscopica, composta da 300 persone scelte tra chi va ad almeno tre concerti all'anno, compra dischi e ha un abbonamento con una piattaforma di streaming. Al termine della prima serata è stata mostrata la classifica parziale. Eccola:

1. Francesco Gabbani - "Viceversa"

2. Piero Pelù - "Gigante"

3. Pinguini Tattici Nucleari - "Ringo Starr"

4. Tosca - "Ho amato tutto"

5. Michele Zarrillo - "Nell'estasi o nel fango"

6. Levante - "Tiki bom bom"

7. Giordana Angi - "Come mia madre"

8. Paolo Jannacci - "Voglio parlarti adesso"

9. Enrico Nigiotti - "Baciami adesso"

10. Elettra Lamborghini - "Musica (E il resto scompare)"

11. Rancore - "Eden"

12. Junior Cally - "No grazie"

La classifica della seconda serata è stata poi accorpata a quella della prima serata, andando a comporre la graduatoria completa relativa alle votazioni della giuria demoscopica (qui tutti i dettagli sul meccanismo di voto e sul peso che avranno i voti delle singole serate sul risultato finale). Si tratta della prima classifica generale:

1. Francesco Gabbani - "Viceversa"

2. Le Vibrazioni - "Dov'è"

3. Piero Pelù - "Gigante"

4. Pinguini Tattici Nucleari - "Ringo Starr"

5. Elodie - "Andromeda"

6. Diodato - "Fai rumore"

7. Irene Grandi - "Finalmente io"

8. Tosca - "Ho amato tutto"

9. Michele Zarrillo - "Nell'estasi e nel fango"

10. Levante - "Tiki bom bom"

11. Marco Masini - "Il confronto"

12. Alberto Urso - "Il sole ad est"

13. Giordana Angi - "Come mia madre"

14. Raphael Gualazzi - "Carioca"

15. Anastasio - "Rosso di rabbia"

16. Paolo Jannacci - "Voglio parlarti adesso"

17. Achille Lauro - "Me ne frego"

18. Enrico Nigiotti - "Baciami adesso"

19. Rita Pavone - "Niente (Resilienza 74)"

20. Riki - "Lo sappiamo entrambi"

21. Elettra Lamborghini - "Musica (E il resto scompare)"

22. Rancore - "Eden"

23. Bugo e Morgan - "Sincero"

24. Junior Cally - "No grazie"