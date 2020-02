Sanremo 2020, la classifica della prima serata

Si è appena conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Il primo dei cinque appuntamenti della settantesima edizione della manifestazione ha visto esibirsi 12 dei 24 big in gara. Nell'ordine, Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Riki, Raphael Gualazzi. Si sono inoltre esibiti 4 degli 8 cantanti in gara tra le "Nuove proposte", sfidandosi in duelli a eliminazione diretta: eliminati gli Eugenio in via di Gioia e Fadi, che si sono scontrati rispettivamente con Tecla Insolia e Leo Gassmann. Le esibizioni sono state votate dai membri della giuria demoscopica, composta da 300 persone scelte tra chi va ad almeno tre concerti all'anno, compra dischi e ha un abbonamento con una piattaforma di streaming. Al termine della prima serata è stata mostrata la classifica parziale. Eccola:

1. Le Vibrazioni - "Dov'è"

2. Elodie - "Andromeda"

3. Diodato - "Fai rumore"

4. Irene Grandi - "Finalmente io"

5. Marco Masini - "Il confronto"

6. Alberto Urso - "Il sole ad est"

7. Raphael Gualazzi - "Carioca"

8. Anastasio - "Rosso di rabbia"

9. Achille Lauro - "Me ne frego"

10. Rita Pavone - "Niente (Resilienza 74)"

11. Riki - "Lo sappiamo entrambi"

12. Bugo e Morgan - "Sincero"