Volumes, addio all'ex chitarrista Diego Farias

Diego Farias, già chitarrista e produttore della formazione prog metal losangelina dei Volumes, è morto per cause non rese note: a darne notizia è stato suo fratello Gus, anche lui in forze fino allo scorso anno nella band il cui unico elemento del nucleo originale - a oggi - è rimasto il bassista Raad Soudani.

"Non posso credere di essere qui a scrivere queste parole", ha fatto sapere Gus per mezzo del suo account Twitter ufficiale: "Riposa in pace, fratello mio. Abbiamo girato il mondo insieme e insieme abbiamo vissuto un sogno. Riposati, in paradiso: ora vivrai per mezzo di me".

I dettagli relativi alla causa del decesso non sono stati specificati: Diego era uscito dal gruppo lo scorso anno in modo apparentemente pacifico, mentre il fratello Gus - più o meno nello stesso periodo - aveva accusato la formazione di averlo estromesso contro la sua volontà.

Attivi dal 2010, i Volumes hanno pubblicato il loro primo album, "Via", nel 2011, al quale sono seguiti "No Sleep" nel 2014 e "Different Animals" nel 2017: l'ultima prova discografica in studio della formazione, l'EP "Coming Clean", è stato pubblicato nel 2019 dalla "Fearless Records".