Sanremo 2020, somiglianze tra la canzone di Junior Cally e brani di Gary Glitter e Ugolino? Ascolta

Come da solida tradizione, non c'è Sanremo che non ci sia almeno un brano lambito dai sospetti di "ispirazioni" troppo palesate ma non dichiarate: la settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana non ha fatto eccezione alla regola, e - questa volta - a finire sotto la lente degli ascoltatori è finita "No grazie", canzone portata in gara da Junior Cally.

Come emerso durante la conferenza stampa di oggi, giovedì 6 febbraio, il brano del rapper capitolino conterrebbe due "citazioni". La prima riguarderebbe il disegno di batteria, ricorderebbe molto da vicino quello di "Rock & Roll Part 2", brano scritto da Gary Glitter con Mike Leander e inserito nell'album pubblicato dalla glam star britannica del 1972 "Glitter". La composizione, oltretutto, è tornata di recente all'attenzione del pubblico generalista perché inclusa nella colonna sonora del film "Joker", blockbuster diretto da Todd Phillips con Joaquin Phoenix nelle vesti di protagonista.

La seconda riguarderebbe invece "Ma che bella giornata", brano che il cantautore Ugolino - all'anagrafe Guido Lamberti - ha pubblicato come singolo nel 1968, con (come lato B) "Gianni il barista".