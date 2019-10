'Joker', parte delle royalties andranno a Gary Glitter

Con 247 milioni di dollari incassati al botteghino a livello globale, "Joker" - il film diretto da Todd Phillips che vede Joaquin Phoenix vestire i panni di uno degli antieroi della saga di "Batman" - è considerato uno degli eventi cinematografici della stagione: parte dei proventi che la pellicola frutterà sia nelle sale che nella futura pubblicazione in home video - senza dimenticare le vendite di un'eventuale colonna sonora - dovrà tuttavia essere corrisposta a Gary Glitter, il cantante, autore e performer attualmente detenuto nelle carceri britanniche per violenza sessuale su minori e detenzione di materiale pedopornografico.

Come osservato dalla CNBC, la scelta della produzione di utilizzare in una delle scene del film il brano strumentale "Rock and Roll Part 2" - originariamente pubblicato nel 1972 nell'album di debutto dell'artista di Banbury, Oxfordshire, all'anagrafe Paul Francis Gadd, e scritto in collaborazione con Mike Leander - porterà all'inclusione del decaduto re del glam rock nel novero dei beneficiari dei diritti connessi maturati dalla pellicola.

Già processato nel Regno Unito nel 1999 per possesso di materiale osceno con protagonisti minori, Glitter è stato arrestato e processato in Vietnam nel 2005 per atti osceni con due ragazze minorenni: attualmente l'artista sta scontando una condanna a sedici anni di reclusione dopo essere stato giudicato colpevole dalla giustizia inglese nel 2015 di diversi reati a sfondo sessuale.

CoS ricorda come "Joker" non sia la prima pellicola hollywoodiana a utilizzare la canzone: nel 2004 "Rock and Roll Part 2" fu inclusa nella colonna sonora di "Mi presenti i tuoi?", mentre otto anni dopo lo stesso brano venne utilizzato dalla produzione di "Il lato positivo", film di David Russell che valse alla protagonista Jennifer Lawrence un premio Oscar come miglior attrice.