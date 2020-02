Erykah Badu lancia un profumo alla vagina (la sua)

Ci aveva già pensato Gwyneth Paltrow, per la verità, ma nel mondo della musica nessuna artista aveva ancora provveduto al lancio sul mercato di un prodotto del genere. Almeno fino a oggi: la vincitrice di dieci premi Grammy e icona del soul contemporaneo Erykah Badu ha rivelato, nel corso di un'intervista a 10 Magazine, di essere pronta a commercializzare un'essenza che riproduca l'odore della sua vagina. La fragranza, ha spiegato l'artista, è stata ottenuta grazie alla lavorazione di diversi ingredienti tra i quali le ceneri prodotte dalla combustione della sua biancheria intima.

Il "tributo olfattivo" a quello che la Badu ha definito il suo "superpotere" - battezzato in maniera piuttosto eloquente Badu's Pussy - sarà con ogni probabilità disponibile a partire dal prossimo 20 febbraio sullo store online ufficiale dell'artista all'indirizzo www.badumerch.com: "C'è questa leggenda metropolitana secondo la quale la mia vagina sarebbe in grado di cambiare gli uomini", ha spiegato lei, "Il fatto è che gli uomini ne se innamorano, innamorandosi di me, e poi cambiano il loro lavoro e le loro vite".

La Badu sarà impegnata in una breve serie di eventi dal vivo in nordamerica che prenderanno il via il prossimo 14 febbraio al Carnaval de Bahidora di Tlaltizapán, in Messico.