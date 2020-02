Sanremo 2020, Leo Gassmann: 'Essere uniti è il punto di forza'

Tra le otto Nuove Proposte - ormai rimaste in sei - in gara a Sanremo 2020 c'è anche il giovane Leo Gassmann con “Vai bene così”. Figlio di figlio di Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz, il cantante, già concorrente della dodicesima edizione di X Factor, è venuto a trovarci nel salotto di Rockol a Casa Sanremo. Lo abbiamo intervistato, in collaborazione con Nuovo IMAIE, e ci ha raccontato la storia della sua canzone:

È nata in salotto, mentre mamma faceva la pasta, però in realtà nasce in un momento in cui avevao bisogno di sentirmi dire le parole che dico nella canzone, che è una canzone che cerca di dar forza alle persone che non riescono ad accettarsi per gli errori che commettono, per i fallimenti che subiscono e quindi sono tornato a casa, l'ho scritta e sono stato subito bene dopo averla scritta. Poi però mi sono reso conto che sarebbe stato bello condividere con gli altri il messaggio.

Ecco la videointervista completa a Leo Gassmann: