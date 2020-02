Adam Lambert: esce a marzo il nuovo album

Lo scorso mese di settembre Adam Lambert ha pubblicato l’EP “Velvet: Side A” e, un paio di mesi dopo, la sua versione live, “Velvet: Side A (The Live Sessions)”. Mentre non si è saputo molto altro di quello che avrebbe dovuto essere il seguito del progetto, “Velver: Side B”, il cantante statunitense ha annunciato invece la pubblicazione dell’album “Velvet”, che uscirà, si apprende dallo store ufficiale di Lambert, il prossimo 20 marzo. Ecco la tracklist dell’album:

1. "Velvet"

2. "Superpower"

3. "Stranger You Are"

4. "Loverboy"

5. "Roses" (feat. Nile Rodgers)

6. "Closer to You"

7. "Overglow"

8. "Comin In Hot"

9. "On the Moon"

10. "Love Dont"

11. "Ready to Run"

12. "New Eyes"

13. "Feel Something"

Insieme all’annuncio è arrivato anche un nuovo singolo estratto dal disco, “Roses”, realizzato in collaborazione con Nile Rodgers.

Recentemente Lambert ha pubblicato i singoli "New Eyes" e "Comin in Hot" - entrambi inclusi nell’album – ed è stato impegnato con i Queen per il “Rhapsody Tour”, che punta alla Nuova Zelanda e all’Australia nei prossimi giorni, per poi proseguire in Europa e nel Regno Unito. Per quanto riguarda invece i live solisti dell’artista Lambert calcherà il palco del Venetian di Las Vegas i prossimi 22, 24 e 25 aprile.