Sanremo 2020 - FLASH: Roger Waters al Festival con un videomessaggio

Incredibile, ma vero. Roger Waters al Festival di Sanremo 2020. L'ex Pink Floyd non sarà presente sul palco dell'Ariston fisicamente, ma con un videomessaggio. Ad anticipare la sorpresa è il conduttore e direttore artistico Amadeus, durante la conferenza stampa di oggi. Nel corso della prima serata il volto di Roger Waters comparirà sul maxischermo alle spalle del palco. A coinvolgere il musicista è stata la giornalista e scrittrice palestinese - ma con cittadinanza israeliana e italiana - Rula Jebreal, una delle figure femminili che Amadeus ha voluto al suo fianco per le cinque serate del Festival: "È un regalo che Rula ha fatto a noi che amiamo molto la musica. Questa sera il videomessaggio di Roger Waters precederà il suo ingresso sul palco. Nella clip si complimenta con il Festival di Sanremo".

Rula Jebreal e Roger Waters hanno avuto in passato una relazione, finita nel 2016. Entrambi sono legati dal fatto di essere sostenitori dei diritti dei palestinesi nel conflitto israelo-palestinese. Roger Waters, come noto, è un fervente sostenitore del BDS, il movimento a guida palestinese per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, sin da quando venne fondato nel 2005. Ha provato più volte a coinvolgere alcuni colleghi e di fronte alla loro scelta di non prendere posizione ha deciso di criticare duramente il loro silenzio: "I miei colleghi sono restii a parlare di questo: ho capito che sono spaventati. Se dicono qualcosa in pubblico, mettono a rischio la loro carriera, vengono distrutti. Spero di poter incoraggiare alcuni di essi ad essere meno spaventati, perché ce n'è bisogno. Abbiamo bisogno di affrontare questo argomento allo stesso modo in cui anni fa c'era bisogno di musicisti che si interessassero al Vietnam".